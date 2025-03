Marano, commissione d’accesso e troppi galli a cantare. Il consigliere regionale Di Fenza (Azione): “I partiti non mettano bocca nelle indagini”

Condividi

“La Commissione d’accesso, che si è insediata qualche mese fa al Comune di Marano, per verificare la sussistenza di possibili infiltrazioni mafiose nell’apparato burocratico amministrativo, deve poter svolgere il proprio lavoro in un clima di serenità. Gli ispettori nominati dal Prefetto di Napoli vanno rispettati e nessuno schieramento politico deve entrare nel merito del loro operato. La politica deve restare fuori da discorsi che appartengono ad altre autorità dello Stato deputate allo svolgimento di accertamenti e controlli sulle Amministrazioni Comunali. Ancora una volta sul web si diffondono notizie fuorvianti che lasciano intendere possibili interferenze tali da influenzare l’esito dell’iter di scioglimento del Consiglio Comunale. In qualità di consigliere regionale e referente regionale in Campania di Azione prendo nettamente le distanze da questo modo di fare che non rispecchia i sani valori e i principi della grande comunità moderata e liberale che fa parte di questo gruppo politico. Se sussisteranno le condizioni per determinare lo scioglimento del Comune bisognerà prendere atto del fallimento politico. Saremo altresì felici se la commissione e il Prefetto non ne rileveranno le condizioni. Fino a quel momento nessuna organizzazione politica o esponenti di alcuna area devono pensare minimamente di poter esercitare pressioni. I partiti, da questo discorso prettamente tecnico-investigativo, devono restarne fuori”. E’ quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, capogruppo in regione di Azione – Per.













