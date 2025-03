“Tutto il personale assente”, chiude l’ufficio del Giudice di Pace di Aversa. La nota di Picardi

Chiudono gli uffici del Giudice di Pace di Napoli Nord di Aversa: è quanto si legge in un documento firmato oggi dal presidente del Tribunale, Luigi Picardi. Nella nota si legge spiega che «risulta assente tutto il personale amministrativo in servizio presso l’ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord ed è impossibile procedere allo svolgimento di tutti servizi di cancelleria». Il presidente del Tribunale poi continua: «Si dispone con decorrenza immediata la chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa fino all’adozione dei provvedimento.