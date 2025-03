MARANO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SANZIONI. SANTORO: “DOPO MIE SOLLECITAZIONI ELEVATI VERBALI, BASTA PROPAGANDA SOCIAL DA PARTE DI ALCUNI ESPONENTI DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE”

Condividi

Finalmente, dopo tavoli, contro tavoli, riunioni e vendita di fumo con la manovella, l’Assessore all’igiene urbana del Comune di Marano, Carlo Albanese, si è attivato e sono state elevate sanzioni alle attività commerciali che non hanno rispettato le regole sul corretto conferimento dei rifiuti. Notiamo ancora una volta che, come capitato in altre circostanze, quest’Amministrazione effettua operazioni, alcune delle quali ritenute “scomode”, solo dopo che il sottoscritto, unitamente al collega della mia lista, solleva le questioni nei consigli comunali o nelle sedi deputate. L’ultima volta avevo chiesto ad Albanese quante sanzioni avesse elevato nei confronti della Green Line e la risposta era stata picche, a quanto pare ora si sta muovendo anche su questo fronte. Al di là della propaganda elettorale inscenata da alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione, dall’Assessore Albanese e da altri personaggi vicini a quest’Amministrazione sul tema rifiuti, c’è un piccolo gruppo di opposizione che non fa sconti a nessuno e che riesce a raggiungere significativi risultati. Noi non badiamo alla forma ma siamo per la sostanza, meno post su Facebook ma più risultati, ecco, Albanese e company seguissero questa linea di condotta, la città ne gioverà sicuramente. – E’ quanto afferma in una nota Francesco Santoro, consigliere di minoranza “Lista Insieme si può”.













