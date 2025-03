Marano, ragazzina delle medie picchiata in strada da coetanee. Individuata e denunciata 13enne

Come racconta la madre della vittima, lo scorso 27 febbraio la ragazza era casa, era pomeriggio, quando alcune compagne di classe hanno citofonato chiedendo di poter parlare con lei in strada. Così scatta la trappola, assieme alle compagne di classe c’era un elemento estraneo, una ragazza non appartenente alla classe ed è stata proprio lei ad aggredire la sua coetanea tirandole i capelli e colpendola con calci e pugni allo stomaco e al volto. Una volta tornata a casa la ragazza ha mostrato evidenti segni di aggressione come del sangue sul viso e ecchimosi ed escoriazioni sulle arcate sopraccigliari, al naso e sulle labbra.