La voce dei cittadini. Marano, via Brenta, feci dei cani e sacche usate per la stomia in strada. “Non se ne può più, spazzini inesistenti”

Gentile direttore, vorrei fare una segnalazione. A via Brenta c’è qualcuno che tutti i giorni abbandona delle SACCHE usate per la stomia, sia aperte che chiuse, in fogli di giornale. Oltre ad essere il “cesso” dei proprietari dei cani e, quindi, sempre piena di escrementi ora ci sono anche queste disseminate ovunque. Gli spazzini sono spariti e noi residenti siamo costretti a stare in queste condizioni a dir poco indecorose.

Daniela (Marano)













