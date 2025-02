Como-Napoli, Conte ritrova Politano. Spinazzola dal primo minuto

193 Visite

Il Napoli sfida il Como nel lunch match di oggi, in programma alle 12.30. Fabregas ritrova Kempf dal 1′ ma perde per un problema fisico Dossena (al suo posto Goldaniga). In attacco spazio al tridente Strefezza, Paz e Diao. In casa Napoli, Spinazzola torna a disposizione a sinistra ed è pronto a partire dal 1′ al posto dell’infortunato Mazzocchi. Torna titolare Politano sulla fascia opposta, Olivera recuperato ma per la panchina. In attacco spazio al duo Lukaku-Raspadori













