Germania al voto: si rinnova il Parlamento, centrodestra ed estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi

I cittadini tedeschi sono chiamati ai seggi per eleggere il nuovo Bundestag, il Parlamento del Paese, e il nuovo cancelliere. Quelle che si svolgono sono elezioni anticipate, dovute alla crisi della maggioranza che sosteneva l’attuale cancelliere, il socialdemocratico Olaf Scholz.

Gli ultimi sondaggi su partiti e candidati indicano che al primo posto potrebbe arrivare la Cdu-Csu (centrodestra), con il 29%, seguita dall’estrema destra di AfD (21%), poi i socialdemocratici (15%), i Verdi (13%) e la sinistra di Linke (8%), mentre i Liberali oggi al governo potrebbero faticare per raggiungere il 5% necessario a entrare in Parlamento. In Germania la legge elettorale è un misto tra proporzionale e maggioritario: 299 dei seggi sono assegnati con collegi uninominali, gli altri con collegi plurinominali. In tutto i seggi possono essere da 598 a 630.













