Icardi-Wanda Nara: la showgirl chiede un assegno di mantenimento da 500mila euro al mese

La guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara si avvia alla conclusione, almeno dal punto di vista legale e sempre che il tutto non si trascini ulteriormente per via di ripicche o richieste assurde: i due sono attesi in tribunale a Milano il prossimo 11 marzo, ma fanno già discutere le pretese della showgirl, che chiede all’ex marito un assegno di mantenimento mensile da 500mila euro.

Un matrimonio, il loro, con alti e bassi, costellato di tradimenti, separazioni improvvise e riavvicinamenti: ora sembra arrivata la parola “fine”, con la showgirl argentina che fa coppia fissa da tempo col rapper 24enne L-Gante e l’attaccante del Galatasaray che dal canto suo ha ufficializzato il rapporto con l’attrice, cantante e modella argentina China Suarez. Tutto finito? Non proprio, dal momento che i due continuano a stuzzicarsi e a rivelare particolari un tempo intimi. Dal canto suo Icardi ha mostrato alla moglie di Keita Balde i video del tradimento con Wanda Nara, garantendo di essere in possesso di altro materiale scottante, dall’altro, di recente, la showgirl, ha condiviso il contenuto di alcuni messaggi privati e un audio in cui “Maurito” si adirava con una delle figlie, che tra l’altro non riesce più a vedere da tempo proprio per l’opposizione dell’ex moglie. A perdere in tutta questa vicenda sono di certo Francesca e Isabella, le due bimbe nate dal rapporto tra gli ex coniugi.

Lo scontro tra Icardi-Nara ha portato addirittura a una disputa per quanto concerne la scelta del tribunale: lei, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, avrebbe voluto restare in Argentina, forse per avere anche un controllo sulla narrazione, ma in questo primo round ha vinto il calciatore, deciso a restare in Italia. L’unica cosa certa al momento è che non si giungerà facilmente a un accordo, dato che entrambi avanzano pretese sulla gestione di quello che era un tempo il patrimonio familiare, e non solo.

La showgirl argentina tra divorzio e mantenimento delle figlie, vuole un assegno da ben 500mila euro al mese, una richiesta affine al suo stile di vita, dal momento che si sposta quasi esclusivamente con un jet privato. Wanda Nara, agente di Icardi in passato nonché titolare di una società che gestiva gli introiti derivanti dall’attività del marito, conosce molto bene l’entità del patrimonio, tra investimenti, fondi e immobili.













