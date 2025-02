Consiglio regionale, la Di Scala subentra a Caldoro

147 Visite

«Le “notizie” circolate in queste ore delle dimissioni di Stefano Caldoro da un lato mi creano una certa amarezza, perché il Consiglio regionale perde una persona di riferimento per me e per l’intera Regione e d’altro mi affidano una grande responsabilità perché dovrò essere all’altezza del suo grande lavoro di cui cercherò di raccogliere l’eredità». Lo afferma Maria Grazia Di Scala, responsabile dell’Isola di Ischia per Fratelli d’Italia.

«In consiglio regionale – aggiunge – da dirigente di Fratelli d’Italia, darò, d’accordo con Stefano Caldoro, ulteriore forza e voce al Partito che ha come leader il viceministro Edmondo Cirielli».

«In questi mesi sarò dunque impegnata a sostenere con forza la sua candidatura e la voce di Fdi e della presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, mio grande riferimento politico», prosegue Di Scala.

«Farò dunque di tutto per far crescere Fratelli d’Italia, partito in cui milito lealmente da ben tre anni e mezzo e di cui sono responsabile dell’Isola di Ischia» conclude Maria Grazia Di Scala.













