L’EDITORIALE. MARANO, GIUGLIANO E POMIGLIANO. I TRE COMUNI SARANNO SCIOLTI PER MAFIA. CON BUONA PACE DI TUTTI, VI AVEVAMO AVVISATI PER TEMPO MA CI AVETE INSULTATI E DERISI. E ORA? RASSEGNATEVI!

I Comuni di Giugliano, Marano e Pomigliano d’Arco saranno sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata. Con buona pace di tutti, soprattutto di coloro che provano – senza riuscirci – a mistificare l’arrivo delle commissioni d’accesso. Le commissioni di accesso, lo ripetiamo per la centesima volta, vengono inviate presso gli enti locali sulla scorta di informative delle forze di polizia. Non perché vi siano lettere anonime – che nessuno prende in considerazione – né tanto meno perché qualcuno esercita pressioni politiche o di altra natura.

Le commissioni d’accesso, nei tre comuni summenzionati, erano non necessarie ma di più: a Giugliano, sul Comune, si sono abbattute numerose inchieste giudiziarie, ci sono, allo stato, diversi ex consiglieri o funzionari indagati o destinatari di misure cautelari.

A Marano ci sono stati alcuni episodi, nel corso degli ultimi mesi, che hanno accesso i riflettori sull’ente cittadino. Episodi riportati dalla nostra testata svariate volte. Non li ripetiamo, perché tanto non servirebbe a niente. Marano è il comune dei San Tommaso, dove nessuno crede fino a quando non arrivano le “mazzate”. Terranostranews ha scritto per mesi che il Comune era a rischio di un nuovo commissariamento, indicando tra l’altro fatti e circostanze. Ma nulla. Si è fatto finta di nulla, anzi si è ironizzato e insultato e ora, con la complicità di un blog solitamente affine a politici in odor di camorra o oltre, si provano altre operazioni di distrazione di massa.

Terranostranews ha indicato, con puntualità e precisione, l’avvento della commissione in epoca Visconti, lo stesso fece durante l’epoca Liccardo e a più riprese ha acceso i riflettori sulle gestioni Bertini, ex sindaco poi condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Nonostante la mole di lavoro e di denunce mediatiche prodotte, a Marano – la città dei tanti omertosi – si continua a giocare con il fuoco e a fare terra bruciata intorno all’unico organo vero di informazione del territorio. Poco male, andremo avanti ugualmente.

A Pomigliano altra storia chiarissima: il sindaco Russo entra in conflitto con l’ex comandante della polizia locale Luigi Maiello, lo esautora, poi afferma che la camorra a Pomigliano non c’è. Il nostro giornale scrive che la commissione d’accesso sarebbe arrivata da lì a poco; il comune di Pomigliano ci diffida dal dare simili notizie. Risultato? La commissione d’accesso è arrivata ed è in municipio da circa due mesi.

I tre comuni saranno sciolti, poiché la normativa sugli scioglimenti è chiarissima: i comuni vengono sciolti indipendentemente dalle qualità o non qualità morali dei sindaci. Un comune può essere retto da un sindaco perbene, e non sempre siamo dinanzi a questi casi, ma se il contesto “Comune” è inquinato, seppur indirettamente, l’ente Comune viene sciolto. E’ il contesto da analizzare: ovvero giunta, uffici comunali, affidamenti, appalti pubblici, consulenti, staff e quant’altro. E a nulla serve l’attivismo, sul fronte dei beni confiscati e abusivismo, mostrato dal Comune di Marano negli ultimi giorni, ovvero dopo l’arrivo della commissione ispettiva inviata dal prefetto Di Bari. Non serve a nulla, anzi peggiora la situazione.

Purtroppo per sapere queste cose occorrono anni di esperienza sul campo e profonda conoscenza della materia, che è un po’ simile a quella sulle interdittive antimafia. Lo scioglimento di un Comune è una misura amministrativa di prevenzione e per sciogliere un ente non occorre entrare nella sfera penale. Basta molto meno: frequentazioni controindicate, parentele scomode, affidamenti a ditte borderline e quant’altro. Questo è. Rassegnatevi. L’unico modo per tentare di evitare lo scioglimento era dimettersi, in massa, ma in tempi non sospetti, quando Terranostranews ne parlava e molti – tra cui politici di quart’ordine e profili fake – ironizzavano.













