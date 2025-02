Marano, beni confiscati. Autismo sociale polemizza con l’amministrazione comunale. “Grazie per la fiducia…”

117 Visite

L’associazione Autismo Sociale APS/ETS desidera esprimere il proprio ringraziamento al sindaco, al vicesindaco, alla Giunta Comunale e all’intero Consiglio Comunale di Marano di Napoli, sia di maggioranza che di opposizione, per aver modificato il regolamento sui beni confiscati, precedentemente adottato dai commissari prefettizi, con l’obiettivo di riequilibrarlo.

Un sentito grazie va anche all’ingegnere dell’Ufficio Tecnico che, con grande disponibilità, ha accompagnato l’associazione nel sopralluogo del 4 ottobre 2023 in Via Marano Quarto, cespite confiscato alla criminalità organizzata destinato ai soggetti autistici. Secondo l’attuale amministrazione, il bene avrebbe dovuto essere assegnato in tempi brevi per evitarne l’abbandono, ma a distanza di 13 mesi risulta ancora in attesa di bando.

Grazie, inoltre, per aver riposto piena fiducia negli Enti del Terzo Settore del territorio.

“Insieme Si Può” è il nostro motto, in cui crediamo profondamente. Oggi, però, abbiamo la certezza che con l’attuale amministrazione questo principio resterà solo uno slogan.

Con gratitudine,

Il Presidente













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews