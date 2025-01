Francia, è morto Jean Marie Le Pen: aveva 96 anni

Jean-Marie Le Pen è morto all’età di 96 anni. Dirigente storico dell’estrema destra francese, fu il fondatore del Front National. È padre di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National che dal FN trae origine. L’ex politico è morto in una struttura in cui era ricoverato da settimane. “Circondato dai suoi cari, Jean-Marie Le Pen, è stato richiamato a Dio oggi alle 12”, si legge in un comunicato della famiglia.

“Impegnato con la divisa dell’esercito francese in Indocina e Algeria, deputato all’Assemblea nazionale e al Parlamento europeo, ha sempre servito la Francia, difendendone la sua identità e la sua sovranità”, il post su X del leader del Rassemblement National (Rn), Jordan Bardella .