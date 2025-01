Enzo Rivellini (coordinatore cittadino Lega/Napoli Capitale): “Con dichiarazioni Bonaccini inizia vera trattativa a sinistra per Candidato alla Regione Campania. Non è De Luca, ma il PD vuole “scipparlo” ai 5 Stelle”

171 Visite

“L’intervista di Bonaccini, il leader del Pd sostenuto ed amico di De Luca, apre la vera trattativa a sinistra per individuare il candidato Presidente in Campania. Che non è De Luca. Difatti il Governatore è uomo di partito e difficilmente romperà con il Pd, sapendo che i suoi, in una fuga solitaria, difficilmente lo seguiranno. L’attuale Presidente alza l’asticella della trattativa, sapendo che le tante nomine che si accinge a fare, e la possibile elezione di diversi consiglieri in una sua lista, gli consentiranno di condizionare la prossima giunta regionale, nell’improbabile ipotesi di una loro vittoria. Insomma la vera trattativa del Pd è di “scippare” la promessa candidatura a Presidente ai 5 stelle. Mai il Pd, partito di poltrone e potere, potrà accettare di lasciare la Campania a Fico e c. e, anche per la vicenda Sardegna, costringeranno i grillini ad accontentarsi di altro. L’intervista di Bonaccini è l’inizio di questa strategia, perfida e sottile, e la domanda è: i 5 Stelle sono così ingenui? Si faranno ingannare rimanendo senza nulla in mano?

Questo scenario apre al Centrodestra la possibilità di vittoria anche perché il popolo Campano è stanco di lamentarsi e desidera il cambiamento. Pertanto invitiamo gli alleati a riunire immediatamente le forze politiche, sociali e culturali della ns regione per individuare il programma che rilanci la ns terra. Naturalmente da coordinatore cittadino della Lega/Napoli Capitale e da innamorato figlio di Partenope, non potrò che battermi affinché finiscano queste assurde offese della sinistra ai Napoletani. Siamo stati derubati del Capoluogo di Regione, che De Luca ha di fatto trasferito a Salerno, e mortificati della candidatura a Sindaco di un non Napoletano, come se non ci fossero in città donne e uomini in grado di rappresentare il ns popolo”. Lo ha dichiarato Enzo Rivellini, coordinatore cittadino della Lega e leader di Napoli Capitale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews