Adolescente tenta di aprire il portellone di un aereo in volo: atterraggio d’emergenza a Bari

Un volo da incubo quello vissuto dai passeggeri di un aereo EasyJet volo EZY8556 in rotta dalla Turchia a Londra. Un’adolescente di 16 anni ha seminato il panico a bordo, costringendo il pilota a un atterraggio d’emergenza a Bari.

La scintilla sarebbe scoccata per un banale episodio: un forte colpo di tosse di una bambina. La reazione della ragazza, però, è stata sproporzionata. Insulti, minacce e atti di violenza si sono susseguiti, culminando nel tentativo di aprire la porta d’emergenza e in minacce di morte nei confronti dell’equipaggio. “È stato un inferno, mi ha rovinato il Natale”, ha raccontato una passeggera al quotidiano The Sun.

La situazione è degenerata rapidamente. L’adolescente, in preda a un raptus, si è scagliata contro i membri dell’equipaggio, ha lanciato le scarpe ai passeggeri e ha seminato il terrore nella cabina. Nonostante l’intervento dell’equipaggio, addestrato a gestire situazioni di emergenza, il pilota ha deciso di deviare il volo verso Bari per motivi di sicurezza.

EasyJet ha condannato fermamente il comportamento della ragazza e ha sottolineato l’impegno dell’equipaggio nel garantire la sicurezza di tutti i passeggeri

