Bari, neonato trovato morto in una culla termica all’interno di una chiesa

Stamattina, all’interno della chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un neonato di circa un mese. Il piccolo giaceva in una culla termica, appositamente installata per accogliere i bambini che, per ragioni diverse, le madri non sono in grado di tenere.

A quanto pare, chi ha abbandonato il piccolo non avrebbe chiuso correttamente la porta della stanza, evitando così che l’allarme collegato alla culla si attivasse. “Sono a Roma – ha dichiarato all’ANSA don Antonio Ruccia, parroco della chiesa – e il mio cellulare, collegato al sistema di allarme, non ha squillato”.

La circostanza del mancato allarme fa supporre che il neonato sia stato deposto nella culla già senza vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, della Scientifica e della Squadra Mobile, che stanno ora indagando sull’accaduto. I filmati delle telecamere di sorveglianza della zona sono già al vaglio degli inquirenti.

Il medico legale, il professor Biagio Solarino, è stato incaricato di eseguire un esame autoptico sul corpo del piccolo, per chiarire le cause del decesso













