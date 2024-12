Festa al Plebiscito nel nome di Pino. Bertè canta tre brani del mascalzone latino

94 Visite

Il 2025, per Napoli, ma non solo, continuerà come inizierà: nel nome di Pino Daniele. È a lui che è dedicato, verrebbe da dire inevitabilmente visto il doppio anniversario prossimo venturo (il 4 gennaio i 10 anni dalla morte, il 19 marzo i 70 anni dalla nascita), il Capodanno di piazza del Plebiscito, affidato domani sera alla direzione artistica di Gianni Simioli: a mezzanotte il saluto corale sulle note, anche qui inevitabili, di «Napule è», prima e dopo in scaletta James Senese con «Chi tene ‘o mare»; «Senza ‘e te», Mavi con «Sambaccussi’», «Chillo e’ ‘nu buono guaglione»; Gabriele Esposito con «O’ssaje comme fa ‘o core». E poi l’annunciato omaggio, almeno tre, di Loredana Bertè, amica di Pino e con cui collaborò all’inizio degli anni Novanta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews