Acqua durante i pasti oppure no? Quantità consigliate e benefici

È sufficiente assumere circa 500 ml di acqua grossomodo mezzora prima di sedersi a tavola per ottenere dei benefici: una serie di studi dimostra che, così facendo, pazienti obesi o sovrappeso riescono a ridurre la quantità di cibo che si accingono a mangiare e quindi, di conseguenza, anche l’apporto calorico. Le persone, comunque, differiscono molto tra loro a seconda delle abitudini : “Alcuni trovano più confortevole bere piccoli sorsi di acqua durante il pasto per aiutare la deglutizione e percepire meno secchezza” , considera la dottoressa Berardi, “mentre altre preferiscono bere a fine pasto per non appesantirsi. Dal punto di vista fisiologico, bere una quantità moderata di acqua prima, durante o subito dopo il pasto non provoca effetti significativi sulla digestione”.

Bere acqua durante i pasti, senza esagerare con le quantità, aiuta concretamente, dal momento che come si dice spesso la prima digestione avviene nella bocca: “Facilita la deglutizione, aiuta a mantenere umide le mucose orali e favorisce la formazione del bolo alimentare, rendendo più semplice la progressione del cibo lungo l’esofago” , precisa l’esperta. Oltre ciò, una corretta idratazione consente di assorbire al meglio tutti i nutrienti dei cibi e agevola il passaggio finale nell’intestino: “Senza un’adeguata assunzione di liquidi, il pasto potrebbe risultare meno confortevole e potrebbe aumentare il rischio di stitichezza a lungo termine” , puntualizza la dottoressa Berardi.

Bere acqua è di fondamentale iportanza, e non farlo con una certa regolarità comporta una serie di problemi per il nostro organismo: a parte la disidratazione, possono subentrare anche stanchezza, difficoltà a concentrarsi, mal di testa, secchezza delle mucose e costipazione. La secchezza ostacola il transito nell’intestino, causando gonfiore e difficoltà ad assorbire i nutrienti dei cibi: “In casi più gravi, la disidratazione può alterare il bilancio elettrolitico e mettere sotto sforzo reni e cuore” , mette in guardia la specialista.













