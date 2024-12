Marano, i loculi da consegnare. Siamo al quarto segreto di Fatima e all’ennesimo annuncio di Morra. Ma nessuno vi dice che si perderà altro tempo per la stipula dei contratti

215 Visite

Siamo ormai al quarto segreto di Fatima. La storia è nota, parliamo dei loculi che, da oltre 10 anni, devono essere consegnati ai cittadini che hanno, in buona parte, già pagato. Il sindaco Morra, in carica da due anni circa, ha già dato i “numeri” per tre-quattro volte, annunciando la fine dei lavori, il completamento del collaudo amministrativo e la consegna per i mesi scorsi. Ieri un nuovo annuncio – salvo ulteriori intoppi, ha precisato il primo cittadino – se ne parla, forse, a febbraio. Se pure fosse vero, nessuno – tranne il nostro portale – ha ancora detto ai cittadini che, con ogni probabilità, si perderanno altre settimane e mesi per la stipula dei contratti. Non lo dice il sindaco, non lo dicono i “zelanti” o “dormienti” (fate voi) esponenti della opposizione.

Sono migliaia (i contratti) quelli da ratificare e in municipio per ora – come impiegata della ditta che sta realizzando l’opera pubblica (divenuta nel corso del tempo faraonica) – c’è una sola addetta. Al pagamento dell’ultima rata, che avviene prima della consegna del loculo, si stipula anche il contratto.













