Migranti, fatta chiarezza sull’ovvio. Cassazione: “Decidono i governi sui paesi sicuri, non i magistrati”

La definizione sui Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti spetta al governo. A stabilirlo è l’ordinanza depositata in queste ore dalla Cassazione, in merito al provvedimento di non convalida del trattenimento di un cittadino straniero proveniente dall’Egitto e poi trasferito in Albania, adottato dal Tribunale di Roma.

«Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto», specifica l’ordinanza». I Supremi giudici rinviano quindi «la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia» dell’Unione europea.

«In particolare – evidenzia il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan – la Cassazione oltre a rinviare alla Corte di Giustizia Ue, precisando che si tratta comunque di un atto di rispetto verso di essa, ribadisce in maniera netta che la competenza sulla decisione di quando un Paese è o non è sicuro spetta in via esclusiva al governo. L’esame della singola situazione resta al magistrato, il quale però non può arrogarsi la facoltà di stabilire quali siano i Paesi sicuri e quali no. L’auspicio – prosegue Malan – è che adesso le tantissime falsità siano messe da parte e che si possa continuare lungo la strada che il presidente Meloni e che questo governo hanno tracciato: riportare l’immigrazione alle regole della legge e combattere trafficanti e scafisti».

Modello Albania, la Cassazione rinvia alla Corte di Giustizia Ue

«Con il deposito dell’ordinanza della Cassazione sul ricorso di uno dei migranti fatti rientrare dall’Albania ci auguriamo venga messa la parola fine all’indecorosa campagna di mistificazione che la sinistra e le opposizioni, sostenuti dai loro house organ, per settimane hanno orchestrato», commenta il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

«Si era arrivati addirittura a parlare di fine del ‘modello Albania’ – aggiunge Bignami – il tutto condito dall’accusa di aver dilapidato soldi pubblici». Invece, «adesso, alla luce di quanto scrive la Cassazione, possiamo dire che avevamo ragione e che eravamo in presenza di provvedimenti viziati da una mala-interpretazione di quanto disposto dalla Corte di Giustizia Ue ed anche, evidentemente, dall’ideologia di qualche magistrato».













