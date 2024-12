Napoli. Uso degli animali negli spettacoli circensi, le richieste delle associazioni al sindaco

111 Visite

I rappresentanti della LAV, del Movimento A.V. Italia gruppo Napoli e dell’associazione Attenti al Cane hanno incontrato la Capo di Gabinetto del Comune, Maria Grazia Falciatore, e la dirigente del servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio, Giuliana Vespere, per presentare una serie di richieste finalizzate alla tutela degli animali. Con loro anche un gruppo di bambini che ha proposto delle riflessioni sull’argomento. L’incontro è stato promosso dalla consigliera regionale Roberta Gaeta, delegata per il Consiglio Regionale della Campania per la tutela degli animali, ed ha visto la partecipazione anche della Garante per la tutela degli animali della Città di Napoli, Francesca Rusciano.

Le associazioni hanno chiesto al Comune di Napoli di sostenere la creazione di una cultura del rispetto di tutti gli animali, non solo quelli d’affezione, con progetti di sensibilizzazione che coinvolgano le scuole. Inoltre, hanno chiesto di mettere in campo tutte le iniziative – come regolamenti e linee guida – volte a vietare l’utilizzo degli animali nei circhi e di contribuire a promuovere spettacoli basati sul talento umano.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi è da sempre attenta a questi temi e ha già varato alcune iniziative come quella della scorsa estate con cui ha ampliato le misure per la salvaguardia della salute dei cavalli e degli altri equidi impiegati nella trazione delle vetture e nelle manifestazioni ludiche nei momenti di particolare caldo. È stata avviata, inoltre, una revisione del Regolamento per la tutela degli animali nell’ambito della quale saranno raccolte le proposte avanzate dalle associazioni.













