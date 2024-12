Marano, Maddalena Turco eletta membro del direttivo dell’Ordine delle ostetriche di Napoli

165 Visite

Qualche buona notizia da Marano. La nostra concittadina, dott.ssa Maddalena Turco, ostetrica in servizio presso il DAI Materno Infantile dell’AOU Federico II di Napoli, diretto dal Prof. Giuseppe Bifulco, ed in particolare presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal Prof. Costantino Di Carlo, è stata eletta membro del Direttivo dell’Ordine delle Ostetriche di Napoli. Le nostre felicitazioni a Maddalena che, quotidianamente, è impegnata con dedizione e competenza per la risoluzione di problematiche di salute della donna.













