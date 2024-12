Licola, paura al circo Orfei: domatore lancia pedane contro leoni, pubblico impaurito. In molti vanno via

567 Visite

I leoni che sembrano non obbedire più agli ordini, l’addestratore che gli lancia contro una pedana e poi li prende a frustate: scena sicuramente disturbante, quella a cui si sono ritrovati ad assistere gli spettatori dello spettacolo del Circo M. Orfei (gestito dalla famiglia Martini) che in questi giorni si esibisce a Licola, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli; è accaduto durante lo spettacolo di ieri, 23 dicembre, l’evidente agitazione dei grossi felidi ha spaventato le persone in prima fila che, quando i leoni hanno colpito le sbarre della gabbia, si sono allontanate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews