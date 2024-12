Circo Orfei e polemiche, la replica del domatore: “Nessun maltrattamento, erano in calore e hanno agito per gelosia”

215 Visite

Secondo quanto riferito dal domatore del circo Orfei, finito nel mirino delle polemiche, la zuffa tra i due animali non sarebbe stata causata da maltrattamenti o errori nell’addestramento, bensì da una dinamica naturale: “I due leoni maschi erano in calore, e per gelosia nei confronti di una femmina presente si sono azzuffati. Si tratta di un comportamento naturale, che può verificarsi anche in natura”. L’addestratore ha aggiunto che i due felini sono stati rapidamente separati e non hanno riportato ferite gravi.













