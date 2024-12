Napoli, sequestrata autorimessa in via Orazio

176 Visite

Gli agenti dell’Operativa Avvocata durante un controllo ad un’autorimessa di via Orazio hanno sequestrato un locale commerciale, utilizzato abusivamente quale ampliamento della attigua autorimessa, modificando la destinazione d’uso del locale, realizzando una rampa carrabile in cemento che invade la pubblica via e un taglio del muro portante del fabbricato per ampliare il varco di accesso carrabile. Il titolare dell’autorimessa oltre ad essere deferito all’AG per l’abuso edilizio è stato sanzionato per installazioni pubblicitarie abusive su segnaletica stradale, occupazione di suolo abusiva con strutture non autorizzate, utilizzo di spazi pubblici per il parcheggio delle auto affidategli, installazione pubblicitarie luminose non autorizzate.













