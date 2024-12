Meloni orgogliosa: “A Fitto un portafoglio da mille miliardi. Missione compiuta”

169 Visite

Postura equilibrata e scelte lungimiranti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre prossimi, nelle comunicazioni in Aula si è detta orgogliosa degli obiettivi raggiunti dall’Italia. “Questo sarà il primo Consiglio europeo dopo l’insediamento della nuova Commissione e proprio da qui vorrei partire. L’ultima volta che sono venuta in quest’Aula dovevamo ancora attraversare il percorso parlamentare necessario alla conferma del Collegio dei commissari proposto e guidato per la seconda volta da Ursula von der Leyen. Certamente non si è trattato di un percorso semplice né immune da polemiche politiche anche aspre, ma al termine di quel percorso mi sento di poter dire con orgoglio ‘missione compiuta’”, ha ricordato la premier, passando poi a ringraziare e a esprimere sostegno a Raffaele Fitto: “Un italiano è stato nominato Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, un politico di valore stimato in Italia e in Europa. A lui, a Raffaele Fitto, è stato affidato un portafoglio importante che vale complessivamente circa 1.000 miliardi di euro”.













