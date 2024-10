Elon Musk sostiene Trump con una lotteria da un Milione di Dollari

142 Visite

Elon Musk ha infatti promesso di distribuire ogni giorno un milione di dollari a una persona scelta casualmente tra coloro che aderiranno ad una sua petizione online. La petizione afferma: “Il Primo e il Secondo Emendamento garantiscono la libertร di parola e il diritto di possedere armi. Firmando, mi impegno a sostenere questi diritti”.

Secondo quanto riportato dal sito web dell’America PAC, solo gli elettori registrati che risiedono in uno dei sette Stati chiave, noti come โ€˜swing Statesโ€™, potranno partecipare allโ€™estrazione. Questi Stati, che potrebbero risultare decisivi per lโ€™esito delle presidenziali del 5 novembre, includono Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin.

L’iniziativa di Musk potrebbe costargli ulteriori milioni di dollari, oltre ai 75 milioni giร donati negli ultimi tre mesi tramite il Super PAC che supporta Donald Trump, avversario della vicepresidente Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca.

Questa lotteria segue una precedente promessa: 47 dollari per ogni firma raccolta negli Stati cruciali per le elezioni. In Pennsylvania, dove Musk ha presenziato personalmente per incentivare gli elettori pro Trump, l’incentivo รจ stato aumentato a 100 dollari per firma e altrettanti per ogni persona che si riesce a convincere a sottoscrivere la petizione.

La mossa ha generato immediatamente controversie. Il governatore della Pennsylvania, il democratico Josh Shapiro, ha espresso preoccupazione per l’operazione, invitando le autoritร a condurre unโ€™indagine.

โ€œรˆ ovvio che Musk ha il diritto di esprimere le sue opinioni, e ha dichiarato chiaramente il suo supporto a Trump. Non gli si puรฒ negare questo dirittoโ€, ha detto lโ€™ex procuratore generale in un’intervista a โ€œMeet the Pressโ€ della NBC. โ€œMa quando si comincia a inondare la politica con somme cosรฌ elevate di denaro, sorgono seri interrogativi che meritano un esame approfonditoโ€.













