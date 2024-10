Sinner, guadagni monstre per l’altoatesino nel 2024

L’anno da favola di Jannik Sinner non conosce soste. Il tennista altoatesino, ormai stabilmente ai vertici del ranking mondiale, ha letteralmente sbancato anche le classifiche dei guadagni. Il 2024 si è rivelato un’annata d’oro per l’azzurro, che ha incassato cifre da capogiro grazie a una serie di successi senza precedenti.

A farla da padrone è stato il trionfo al Six Kings Slam, l’esclusivo torneo saudita che ha riunito i migliori tennisti del pianeta. La vittoria contro il rivale spagnolo Carlos Alcaraz ha fruttato a Sinner un lauto premio di 5,5 milioni di euro, un bottino che ha superato persino i guadagni ottenuti nei due Slam conquistati, Australian Open e US Open.

Ma i successi non si fermano qui. Le vittorie nei Masters 1000 di Miami e Shanghai, oltre a quella a Cincinnati, hanno ulteriormente arricchito il portafoglio del tennista italiano.

Obiettivo 21 milioni. La stagione, però, è ancora lunga. Sinner ha di fronte sfide importanti come il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals di Torino. Quest’ultimo torneo, in particolare, offre un montepremi da sogno: il vincitore imbattuto può portarsi a casa quasi 5 milioni di euro. Se l’azzurro dovesse centrare questo obiettivo, raggiungerebbe la cifra record di 21 milioni di euro in un solo anno, un traguardo mai toccato prima da nessun tennista.

Un fenomeno globale. Non solo risultati sportivi, ma anche un’immagine vincente e una popolarità in costante crescita hanno fatto di Sinner uno degli atleti più richiesti al mondo. Numerosi sponsor, tra cui il colosso Nike, hanno stretto accordi con il talento italiano, garantendogli ulteriori introiti milionari.

Il 2024 è stato senza dubbio l’anno della consacrazione per Jannik Sinner, che si è affermato come un vero e proprio fenomeno del tennis mondiale, capace di coniugare talento, determinazione e un appeal mediatico che lo proietta verso un futuro ancora più luminoso