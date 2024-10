Omicidio di Pianura: sedicenne arrestato per l’esecuzione di Gennaro Ramondino

123 Visite

Un nuovo tassello si aggiunge al macabro puzzle dell’omicidio di Gennaro Ramondino, il ventenne trovato senza vita e carbonizzato a Pianura. Le indagini della Polizia di Stato hanno portato all’arresto di un sedicenne, ritenuto l’esecutore materiale del delitto.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per i suoi legami con ambienti criminali del quartiere, in particolare con la banda guidata da Massimo Santagata, avrebbe freddato Ramondino con diversi colpi d’arma da fuoco per poi dar fuoco al corpo per cancellare le tracce.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sedicenne non sarebbe nuovo a gesti violenti. Sarebbe stato infatti coinvolto anche nel tentato omicidio per cui era finito in carcere Santagata. In quell’occasione, un gruppo di giovani aveva sparato a un rivale per difendere l’onore del loro capo.

L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari conferma l’ipotesi investigativa che vede il sedicenne come l’autore materiale dell’omicidio di Ramondino













