Monica Sarnelli ospite in diretta del Centro Aktis: “La prevenzione mi ha salvato la vita”

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, mese della sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, Monica Sarnelli, cantante amata e straordinaria interprete della canzone partenopea, è stata ospite, in diretta Instagram, del Centro Aktis – Diagnostica e Terapia di Marano di Napoli.

“La prevenzione mi ha salvato la vita – spiega l’artista che da 28 anni è la voce della sigla dell’amata Soap Opera “Un Posto al Sole” -. Ogni anno mi reco in una struttura per farmi dei controlli e grazie a questi controlli ho scoperto, in tempo fortunatamente, di avere un tumore. Sono stata operata nel Gennaio del 2023 ed ho fatto tutto l’iter. Ricordo tutto come se fosse ieri…Non credevo alle mie orecchie quando mi fu diagnosticata questa malattia e quando mi dissero che bisognava operare anche con una certa urgenza. Prima dovetti ripetermi gli esami, poi l’agoaspirato ed infine l’operazione. Mi sono sottoposta anche a Radioterapie ed ancora oggi prendo una pillola che mi è stata prescritta ma sto bene e sono felice. Quando ti viene fatta una diagnosi del genere sei assalita da pensieri negativi ma poi durano lo spazio di un istante…Per come sono fatta io ho affrontato con grinta questo momento con il supporto di familiari ed amici. E l’aspetto estetico, vi assicuro, passa davvero in secondo piano. Il messaggio che voglio dare alle donne è: fate prevenzione, controllatevi perchè è fondamentale e può davvero salvarvi la vita”.

Lunedì 21 Ottobre Monica Sarnelli sarà impegnata al Teatro Augusteo in “Felicissima Festa“.

“Si tratta di un vero e proprio show che vedrà la partecipazione di tanti amici – spiega Sarnelli nel corso della diretta Instagram -. L’evento nasce per festeggiare tre anniversari importanti del mio percorso artistico: vent’anni di “Lazzare Felici”, il progetto discografico dedicato a Napoli, nel quale si inserisce il brano ‘Chesta Sera’; ventotto anni di “Un Posto al Sole”, a cui la mia voce risuona in sigla dal 21 ottobre 1996 e trent’anni di RitmiUrbani, il format storico che quest’anno è tornato su Canale 21″.

Nel corso della diretta è intervenuto anche il Dr. Michele Greco, radiologo del Centro Aktis.













