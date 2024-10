Tenta di rubare “Gratta e vinci” in un bar, il gestore lo uccide a colpi di forbici

470 Visite

Una persona è stata uccisa all’alba di giovedì 17 ottobre a Milano. Si tratta, secondo le prime informazioni apprese da MilanoToday, di un uomo italiano di 37 anni. L’omicidio è avvenuto attorno alle 5.30 in viale Giovanni Da Cermenate, in zona Vigentino. Il trentasettenne, con precedenti penali, sarebbe stato ucciso dal titolare di un bar durante un furto. A confermare l’aggressione è la centrale operativa dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che sul posto è intervenuta con due equipaggi su automedica e ambulanza ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La vittima sarebbe stata accoltellata, non è chiaro se una o varie volte. Forse con delle forbici.

Secondo una prima ricostruzione, il 37enne morto sarebbe stato in compagnia di un complice e insieme avrebbero tentato un furto al “Bar paninoteca”, di Gratta e vinci, al civico 35, ed è stato ucciso da un cittadino di origine cinese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews