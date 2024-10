Ottobrata bollente al Sud, ma il maltempo è alle porte

245 Visite

L’Italia si divide in due in questo inizio d’autunno. Mentre al Sud l’anticiclone africano continua a far sentire il suo caldo abbraccio, al Nord un clima più fresco e instabile la fa da padrone.

Al Sud temperature da record e cieli sereni caratterizzano le regioni meridionali e le isole maggiori. I termometri hanno sfiorato i 30 gradi, regalando un’estate di San Martino decisamente anticipata. L’alta pressione africana, infatti, garantisce giornate soleggiate e venti deboli, creando un’atmosfera quasi estiva.

Al Nord, al contrario, il cielo è spesso coperto da nuvole, con qualche pioggia sparsa, soprattutto sulle regioni di Nord-Ovest. Le nebbie mattutine e i venti freschi contribuiscono a creare un’atmosfera più autunnale.

Questa situazione è destinata a cambiare radicalmente. A partire da mercoledì, una perturbazione proveniente dalla Spagna porterà piogge intense, soprattutto sulla Liguria. Nei giorni successivi, il maltempo si estenderà a gran parte del Paese, colpendo in particolare le regioni tirreniche.

La brusca variazione climatica sarà dovuta all’arrivo di correnti atlantiche più fresche e umide, che andranno a sostituire l’anticiclone africano. L’Italia, quindi, si prepara ad affrontare un fine settimana all’insegna della pioggia e del vento













