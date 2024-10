Corse clandestine ad Afragola e interdittive antimafia nel Vesuviano e Nolano: i provvedimenti della prefettura

253 Visite

In relazione al deprecabile fenomeno, riferito da una testata giornalistica on line, relativo

alle corse clandestine di auto presso il parcheggio del centro commerciale “Le Porte di

Napoli” ad Afragola, con conseguente pericolo di danni a persone e cose, il Prefetto di

Napoli, Michele di Bari, ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo sul

territorio al fine di individuare gli autori dei fatti e assicurare il rispetto della legalità nel

contesto di riferimento.

Il territorio afragolese è oggetto di specifica, costante attenzione, e nello scorso mese di

aprile, presso la sede municipale, il Prefetto ha presieduto un Comitato provinciale per

l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione del quale sono stati pianificati anche

periodici, mirati servizi ad Alto Impatto congiunti tra le Forze dell’ordine con il supporto

della Polizia locale.

Gli episodi sopra richiamati saranno oggetto di approfondimento in occasione della

prossima riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,

indetto per il pomeriggio di domani, 15 ottobre 2024.

Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e tutela

dell'economia legale da parte della Prefettura di Napoli.

Negli scorsi giorni il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 3 ulteriori

interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte operanti nei settori del

commercio e vendita al dettaglio di tessuti, attività edilizia e costruzioni edili, aventi

sede a Palma Campania e S. Paolo Belsito.

I suddetti provvedimenti si inseriscono nella più ampia attività di prevenzione

antimafia, svolta dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell’ordine e della

Divisione Investigativa Antimafia. Il contrasto alle infiltrazioni della criminalità

organizzata e la tutela dell’economia legale vengono costantemente assicurati

attraverso l’esercizio dei poteri del Prefetto, che può agire – oltre che con i

provvedimenti ostativi – anche attraverso la realizzazione di accessi ispettivi ai

cantieri di opere pubbliche, nonché con la sottoscrizione dei protocolli di legalità.

L’articolata azione svolta in tale ambito è finalizzata alla salvaguardia dell’ordine

pubblico economico, alla tutela della libera concorrenza fra le imprese e ad assicurare

il buon andamento della Pubblica Amministrazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews