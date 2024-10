Influenza, ecco il primo caso in Italia a Novara

252 Visite

Un 42enne novarese è il primo caso italiano di influenza 2024-2025. Il virus, un H1N1pdm, è stato isolato mercoledì scorso presso l’Azienda ospedaliero-universitaria della città. Fortunatamente, le condizioni del paziente sono buone e stabili.

L’allarme arriva dall’emisfero sud dove, soprattutto in Australia, il virus H3N2 ha provocato una stagione influenzale particolarmente severa. Tuttavia, il ceppo individuato in Italia sembra meno aggressivo rispetto ai suoi “cugini” australiani.

“Nonostante ciò, la rilevazione del primo caso conferma che la stagione influenzale è ufficialmente iniziata”, sottolineano gli esperti. I dati epidemiologici globali avevano già previsto un’anticipata diffusione dei virus influenzali nel nostro Paese.

Cosa cambia rispetto agli anni scorsi? Per ora, sembra che il virus H1N1pdm non presenti particolari novità. Tuttavia, i medici invitano la popolazione a non sottovalutare la situazione e a proteggersi con la vaccinazione, soprattutto le categorie fragili













