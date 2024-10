134 Visite

In 400 si sono prenotati per le simulazioni del rischio Campi flegrei nel comune di Marano. Il raduno nei pressi dello stadio. Secondo i dati forniti dalla municipale, oltre 200 persone sarebbero già in partenza o partite.













