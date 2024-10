Sinner non sbaglia un colpo e va in finale a Shanghai

128 Visite

Jannik Sinner si prende l’ottava finale del 2024 a Shanghai, la terza in un Masters 1000, battendo in due set il ceco Machac 6-4, 7-5. Una partita combattuta, sofferta. Il ceco, che ai quarti aveva eliminato Alcaraz, ha giocato un grande match ma il numero uno al mondo è stato più forte. Jannik è partito male, concedendo subito il break a Machac, ma poi ha alzato il livello e ha vinto la 64esima partita della stagione, anche se ha dovuto sudare. Il secondo set è stato equilibratissimo: Sinner è riuscito a strappare il break solo alla fine, quando ha vinto 7-5. Machac esce dal campo a testa alta, con la soddisfazione di aver eliminato Alcaraz e fatto sudare Sinner: sicuramente un ottimo risultato per il numero 33 al mondo. Con questa vittoria il tennista italiano conquista la certezza di chiudere il 2024 da numero uno al mondo e continua a collezionare numeri impressionanti. In finale affronterà il vincente tra Djokovic e Fritz.