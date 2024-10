Salario minimo, il Pd di Marano invita a firmare la petizione

123 Visite

In Italia, l’assenza di un salario minimo legale è una realtà che impatta milioni di lavoratori, spingendo sempre più persone verso la soglia di povertà. Le percentuali delle famiglie di lavoratori in povertà assoluta crescono in maniera allarmante. Sono loro che stanno pagando il prezzo dell’aumento incontrollato dell’inflazione degli ultimi anni. Per questo è necessario intervenire introducendo il salario minimo. L’assenza di un salario minimo espone i lavoratori a salari ingiustamente bassi rendendoli, tra l’altro, vulnerabili ad una contrattazione verso il basso delle condizioni di lavoro, comprese quelle che riguardano la sicurezza. La partecipazione diretta dei cittadini è fondamentale per porre fine a questo scempio, unico in Europa. I lavoratori sono il cardine della nostra economia e della nostra società. Pertanto vi invitiamo a recarvi presso la nostra postazione, nella piazzetta di Corso Europa 110, domenica 13ottobre dalle 10:00 alle 13:00 per firmare la petizione a sostegno della nostra proposta di Legge di Iniziativa Popolare per introdurre un salario minimo garantito.

