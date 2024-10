Campi flegrei, all’alba nuova scossa 2.5

311 Visite

Nuova scossa ai Campi Flegrei dopo la scossa di ieri sera. Stavolta la scossa di terremoto – registrata dai sismografi Ingv dell’Osservatorio Vesuviano con magnitudo 2.5 – è stata avvertita in molti quartieri dell’area occidentale di Napoli, da Posillipo all’Arenella passando per Bagnoli, Agnano e parte di Fuorigrotta e Pianura, come testimoniato dai numerosi post sui social che spiegano di aver sentito chiaramente la terra muoversi sotto i piedi.

La scossa è stata localizzata in mare, nel Golfo di Pozzuoli, al largo tra Nisida e la colmata di Bagnoli, epicentro ad una profondità di 3.4 km sotto il suolo. «L’evento – scrive in una nota il Comune di Pozzuoli – potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dai cittadini residenti lungo l’area costiera». Ieri invece la scossa 2.3 era stata registrata nella zona della Variante Solfatara, in piena caldera.













