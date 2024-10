Napoli Obiettivo Valore: risponde a Codici “Riscossione efficiente, i contenziosi sono solo una percentuale fisiologica”

215 Visite

Nessun disservizio: meno dell’1% di errore nel volume complessivo delle operazioni svolte.

Sportelli fisici, call center, mail e pec messi a disposizione da Napoli Obiettivo Valore per garantire la massima assistenza ai cittadini.

Napoli, 9 ottobre 2024 – In riferimento alle segnalazioni di Codici Campania riguardo a presunte anomalie nelle ingiunzioni di pagamento per multe stradali già saldate, Napoli Obiettivo Valore ritiene doveroso chiarire, a beneficio dei cittadini, che a fine settembre 2024 sono stati inviati complessivamente 375 mila atti relativi al codice della strada. Di questi, meno dell’1% (3.374 casi) ha comportato richieste di annullamento o rettifica, attualmente oggetto dei necessari controlli in coordinamento con il Comando di Polizia Municipale.

La società è impegnata a risolvere ogni segnalazione tempestivamente, garantendo che nessun cittadino venga penalizzato.

In relazione a quanto riportato circa le difficoltà di mettersi in contatto con la Società, con l’occasione Napoli Obiettivo Valore ricorda i diversi canali di comunicazione attivati. Al fine di garantire la massima trasparenza e vicinanza, in caso di necessità, i cittadini possono usufruire di sportelli fisici presso il Centro Direzionale e nelle dieci Municipalità, un call center disponibile al numero 081/19758372, oltre ai canali digitali all’indirizzo riscossionecoattiva-napoliov@legalmail.it.













