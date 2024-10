Grillo ci riprova e lancia la sfida a Conte: “Riprendiamoci il Movimento”

240 Visite

Il Movimento 5 Stelle, ricordate? Quello che partiva come un meteorite pronto a spazzare via tutto, a ribaltare i tavoli e a dare una sveglia alla politica come si deve. Un’armata di sognatori, ecologisti col turbo, guerrieri della giustizia sociale e difensori dei cittadini; poi, certo, strada facendo, siamo finiti in quel labirinto magico chiamato governo. Dove, se ti distrai un attimo, ti perdi nei corridoi, inciampi sui tappeti rossi e sbatti la testa contro i candelabri dorati”. Beppe Grillo nel blog, in un lungo post dal titolo: “Riprendiamoci le nostre battaglie!”, lancia la sfida a Giuseppe Conte in vista dell’assemblea costituente.













