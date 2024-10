La voce dei cittadini. Marano, via Consolare Campana e altri disastri. “Non se ne può più”, la denuncia dell’avvocato Esposito

328 Visite

Gentile direttore, sono l’avvocato Esposito Beniamino, presidente dello Sportello dei diritti del cittadino, son mesi che resisto dal pubblicare i disastri e scempio latente in questa citta’, nella speranza di interventi ma e’ inutile. Questa e’ via Consolare Campana tratto competenza di Marano di Napoli, la pazienza e’ davvero troppa ogni giorno a zigzagare tra tombini divelti buche e di tutto e di più, costretti spesso ad utilizzare via e rimedi alternativi alla normale circolazione. Di notte pericolosissimo poi qui, via Benedetto Croce totalmente al buio da anni , idem problemi Corso mediterraneo vi e’ una buca verso la fermata della Ctp, che sotto versa nella solita condizione di fogna saltata, che crea perdita d’ acqua costante e buco stretto e profondo che e’ per assurdo meno visibile e insidioso, randagi segnalati su tutta san Rocco con pec alla polizia municipale e all’Asl veterinaria e nulla . Chiedo alle forze sane di questa citta’ di coordinarsi e unirsi al fine di provvedere con procedimenti di piu’ utile attivita’ al fine di far intervenire le competenti autorita ‘ alla salvaguardia e messa in sicurezza del territorio!

Sicuro della vs. collaborazione potete rivolgervi allo Sportello dei diritti del cittadino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews