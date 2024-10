COMUNI ATTENZIONATI DALLA PREFETTURA, LA NOTA DEL COMUNE DI POMIGLIANO

120 Visite

Oggetto: Richiesta di Smentita ai sensi della Legge 8 febbraio 1948 n. 47 – Disposizioni sulla Stampa

Con la presente, ai sensi della legge n. 47/1948 sulla stampa, in rappresentanza del Comune di

Pomigliano d’Arco, si chiede formalmente la smentita e rettifica dell’articolo pubblicato da voi online in

data 6 ottobre 2024 in cui viene riportato che il Comune di Pomigliano d’Arco sarebbe “attenzionato” dalla

Prefettura di Napoli e che la stessa Prefettura sarebbe intenzionata a inviare una commissione d’accesso

agli atti.

Tali affermazioni sono estremamente gravi e lesive dell’immagine dell’amministrazione comunale, nonché

della comunità rappresentata. Nel testo dell’articolo non sono citate fonti ufficiali che confermino quanto

dichiarato, né vengono forniti elementi oggettivi a supporto delle insinuazioni su presunte “inchieste della

magistratura in corso”, o “parentele, frequentazioni scomode, appalti sospetti””. Se tali informazioni

fossero fondate, sarebbe doveroso da parte vostra citare le fonti; in caso contrario, si tratterebbe di una

deduzione giornalistica del tutto diffamatoria e infondata.

Inoltre, il termine “attenzionati” utilizzato in relazione alla Prefettura di Napoli senza adeguato supporto

documentale rischia di generare allarmismo e disinformazione tra i cittadini, compromettendo il rapporto

di fiducia tra la cittadinanza e le istituzioni locali. Queste affermazioni, se non basate su fonti verificabili,

costituiscono un abuso della libertà di stampa, nonché una violazione del diritto dell’amministrazione

comunale a una corretta rappresentazione mediatica.

Pertanto, si richiede la pubblicazione immediata di una smentita formale e la rettifica dell’articolo, con la

conseguente rimozione di ogni riferimento infondato dal vostro sito web. In caso di mancata rettifica entro

i termini stabiliti dalla legge, saranno intraprese le necessarie azioni legali per la tutela della reputazione

dell’ente e dei suoi rappresentanti.

Si Resta in attesa di un vostro riscontro confidando in una pronta e corretta rettifica.

Pomigliano d’Arco, 07/10/2024

Avv. Rosa Balsamo













