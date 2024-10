Il piccolo Ethan strappato alla madre: perquisizioni in Florida e Arizona

187 Visite

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene sul caso del piccolo Ethan, sollecitato anche da un appello della mamma, Claudia Ciampa, e conferma al legale della signora, Gian Ettore Gassani, di aver chiesto il massimo impegno alle autorità consolari italiane negli Stati Uniti sul caso del bimbo.

Ethan, che ha soltanto sei mesi, lo scorso 30 agosto sarebbe stato portato via alla madre dal padre, cittadino americano, mentre i genitori erano in vacanza in Puglia.

Intanto, fa sapere la Farnesina, «la polizia americana in California e Arizona sta perquisendo e ispezionando i luoghi in cui Ethan potrebbe essere stato portato dall’uomo».

Il ministero degli Esteri ha anche confermato all’avvocato Gassani che l’addetto di Polizia presso l’ambasciata a Washington aveva segnalato il caso attraverso i canali Interpol, segnalando l’importanza e l’urgenza di localizzare al più presto il bambino. Nelle scorse ore diverse agenzie di polizia statunitensi hanno avviato una serie di ispezioni e perquisizioni in luoghi che erano stati frequentati dal padre del bimbo, accusato di averlo trasferito negli Stati Uniti senza l’assenso della madre.

Funzionari dell’ambasciata, il 26 settembre scorso, avevano incontrato il direttore di Interpol/Washington per segnalare il caso e chiedere la massima attenzione per localizzare il bambino. E il funzionario ha aggiornato l’ambasciata dei tentativi fatti sia in California che in Arizona, sostenendo che padre e figlio sono stati in Arizona.













