Marano, associazioni e nuovi progetti: Gagliardi risponde a De Magistris

40 Visite

Chiarimenti sul Progetto Associativo e Prossimi Passi

In risposta alle recenti dichiarazioni del signor Franco de Magistris riguardo la presunta nascita di un’associazione presso l’Istituto Maria Agostina, ci preme precisare che, ad oggi, non risulta alcuna iniziativa in tal senso avviata dalle suore dell’Istituto stesso. Qualora il signor de Magistris faccia riferimento a un progetto personale che egli intende portare avanti autonomamente, ci teniamo a ribadire che è libero di intraprendere le scelte che ritiene più opportune. Da parte nostra, gli auguriamo un sincero buon proseguimento.

Per quanto riguarda i nostri progetti, invece, ci muoviamo in una direzione diversa, basata su principi di partecipazione democratica e aperta, senza proporre soluzioni precostituite o imposte dall’alto. La nostra iniziativa ha preso il via domenica 6 ottobre, con un sondaggio rivolto a un gruppo di amici e collaboratori, i quali hanno espresso la loro disponibilità e il loro interesse a essere coinvolti in prima persona, prima ancora di procedere con l’eventuale costituzione formale di una nuova associazione.

Il prossimo passo nel nostro percorso sarà la creazione di un gruppo di lavoro, incaricato di redigere uno statuto che possa fungere da base per l’organizzazione. Questo sarà solo l’inizio di un processo più articolato, che prevederà ulteriori step successivi, sempre nel rispetto dei valori di inclusività e trasparenza che ci guidano.

L’obiettivo è costruire insieme un progetto condiviso, frutto di un dialogo aperto e partecipato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews