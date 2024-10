L’omicida rinuncia all’appello: sconto di pena al killer di Giogiò

361 Visite

Sconto di pena, il secondo, per l’assassino di Giogiò Cutolo. Condannato lo scorso marzo a 20 anni, con una riduzione di un terzo del periodo di detenzione per aver scelto il rito abbreviato, il giovane riconosciuto colpevole dell’omicidio del giovane musicista, ha deciso di rinunciare all’appello vedendosi così riconosciuto un ulteriore sconto della pena pari ad un sesto: ora dovrà scontare una detenzione pari a 17 anni che con altri abbuoni ed eventuale buona condotta potrebbero scendere fino a 14 anni se non anche meno. Lapidario il commento di Daniela Di Maggio, mamma della vittima: «Questa non è giustizia».













