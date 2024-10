Meteo, in arrivo tanta pioggia. Prima al nord, poi al sud

200 Visite

Ancora tanta pioggia. La nuova settimana non porterà grandi sorprese con sè e sarà bene tenere l’ombrello a portata di mano. Lo anticipa il colonnello Mario Giuliacci. Domani, lunedì 7 ottobre, “le nuvole andranno gradualmente coprendo quasi tutto il Paese e già nelle prime ore del giorno le prime piogge cominceranno a bagnare il Nordovest, per poi estendersi con decisione a tutto il Nord e Toscana tra pomeriggio e sera”, afferma. Ma la “giornata peggiore”, continua, “sarà quella di martedì, quando piogge diffuse bagneranno tutto il Centro-Nord e Sardegna per poi coinvolgere, in serata, anche il Sud”. Per compensare le temperature, seppur autunnali, “saliranno in gran parte d’Italia, grazie all’afflusso di più miti correnti meridionali”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews