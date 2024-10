Volla, “A Penna tratta”: al via la rassegna culturale

216 Visite

“A PENNA TRATTA” Patrocinato del Comune di Volla, è la rassegna culturale ideata e promossa da Ernesto Russo a seguito della festa patronale in onore di San Michele Arcangelo. Una presentazione di quattro libri a tema legalità, con cadenza settimanale per tutto il mese di Ottobre.

“Ho voluto disarmare San Michele Arcangelo della sua inseparabile spada, che ormai non è più a passo con i nostri tempi, ed armarlo con una sicuramente più congrua: la penna. Sicuramente è la nostra migliore arma per sconfiggere definitivamente il demone-camorra ed ogni tipo di mafie”, esordisce Russo.

Si inizia giovedì 03 Ottobre, con la presentazione del libro di don Luigi Merola “Il cancro sociale: la camorra”. A seguire giovedì 10, con il libro di Raffaele Sardo dedicato a don Peppe Diana “Per Rabbia e per amore. Mentre giovedì 17 sarà la volta del dottor Maresca con il libro “Alla fine lo Stato vince sempre” ed a chiudere giovedì 24 sarà “L’altro casalese” a firma di Paolo Miggiano. Eventi, che oltre agli autori, a turno vedranno la presenza di uomini forti che né hanno fatto una ragione di vita contrastare ogni forma di illegalità. Come il dottor Giovandomenico Lepore, già a capo della Procura di Napoli. Ed il dottor Giovanni Conzo, già “punta di diamante” alla DDA-Napoli, ed attualmente Procuratore aggiunto alla Procura di Roma. Non a meno Giuseppe Crimaldi,

giornalista di punta de “Il Mattino”. “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di potermi esprimere, e divulgare legalità anche sul nostro territorio. In primis il Sindaco Giuliano Di Costanzo con la sua amministrazione. Ai dirigenti dei plessi scolastici che ci ospiteranno coinvolgendo anche i loro alunni, ed in fine un ringraziamento particolare a don Federico Saporito, che in occasione della presentazione del libro su don Peppe Diana, ci ha aperto le porte della Chiesa Madre dell’Immacolata e San Michele Arcangelo a Cappella Curcio.” Ha concluso Russo, con lo sguardo già proiettato al futuro per nuovi eventi. Istituzioni permettendo (ndr).













