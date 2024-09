Fondo Sviluppo e Coesione in Campania, quali interventi ci dovremmo aspettare?

252 Visite

Ieri è stato un giorno storico per Napoli e l’intera Campania. È stato infatti siglato l’accordo che stanzia ben 6,5 miliardi di euro di fondi FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) per interventi di riqualificazione urbana, ambientale e infrastrutturale.

Il sindaco Gaetano Manfredi, che da tempo sollecitava la conclusione di questa intesa, ha accolto con grande soddisfazione la notizia. “Queste risorse rappresentano un’opportunità unica per trasformare la nostra città e la nostra regione”, ha dichiarato il primo cittadino.

Un piano ambizioso per la Campania

Il piano di investimenti prevede una serie di interventi strategici in diversi settori:

Riqualificazione urbana: saranno finanziati numerosi progetti per migliorare la qualità del tessuto urbano, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, all’efficientamento energetico degli edifici e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

saranno finanziati numerosi progetti per migliorare la qualità del tessuto urbano, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, all’efficientamento energetico degli edifici e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Infrastrutture: verranno potenziati gli ospedali regionali, riqualificati gli impianti sportivi e realizzate nuove opere infrastrutturali per migliorare la connettività della regione.

verranno potenziati gli ospedali regionali, riqualificati gli impianti sportivi e realizzate nuove opere infrastrutturali per migliorare la connettività della regione. Sostenibilità ambientale: sono previsti ingenti investimenti per la tutela dell’ambiente, con progetti per la bonifica di siti inquinati, la riduzione delle emissioni e la promozione delle energie rinnovabili.

sono previsti ingenti investimenti per la tutela dell’ambiente, con progetti per la bonifica di siti inquinati, la riduzione delle emissioni e la promozione delle energie rinnovabili. Cultura e turismo: verranno finanziati interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo sostenibile.

Un futuro più sostenibile per Napoli e la Campania

Grazie a questi fondi, Napoli e la Campania potranno finalmente avviare un percorso di rigenerazione urbana e ambientale, puntando su un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo. I progetti finanziati contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a creare nuove opportunità di lavoro e a rafforzare l’attrattività del territorio.

