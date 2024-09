Quartieri Spagnoli: incubo familiare si trasforma in violenza in strada

348 Visite

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito brutalmente la moglie e la suocera in pieno giorno, sotto gli occhi terrorizzati del figlio di tre anni. L’episodio, avvenuto in un noto locale dei Quartieri Spagnoli, ha riaperto una ferita ancora sanguinante, quella di una separazione tormentata da due anni.

La donna, stremata da anni di vessazioni e violenze domestiche, aveva finalmente trovato il coraggio di allontanarsi dal marito, sperando di ricostruirsi una vita serena. Ma l’incubo non l’ha abbandonata. L’uomo, incapace di accettare la fine del loro rapporto, ha continuato a perseguitarla, minacciandola e aggredendola ogni qual volta ne ha avuto l’opportunità.

L’ultimo violento episodio è avvenuto durante una cena in pizzeria, dove la vittima si trovava con la madre e il figlio. Il marito, appostandosi all’esterno, ha atteso il momento giusto per scatenare la sua furia, colpendo con rabbia le due donne. Le urla disperate del bambino e lo sgomento dei presenti non lo hanno fermato.

Le vittime hanno riportato ferite multiple e sono state medicate in ospedale. L’aggressore, rintracciato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, è stato arrestato e condotto in carcere













