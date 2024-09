Giallo sulla morte di Matacena: la Procura indaga su un possibile duplice omicidio

223 Visite

Un nuovo capitolo si apre nel mistero che avvolge la morte dell’ex parlamentare di Forza Italia, Amedeo Matacena. La Procura di Reggio Calabria ha disposto la riesumazione delle salme di Matacena e di sua madre, Raffaella De Carolis, deceduti entrambi a Dubai nel 2022. Al centro delle indagini, l’ipotesi di un duplice omicidio per mano della giovane moglie di Matacena, Maria Pia Tropepi, sospettata di aver avvelenato i due congiunti per mettere le mani sul loro ingente patrimonio.

L’ex politico, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, era latitante negli Emirati Arabi per sfuggire alla giustizia italiana. La sua morte, inizialmente attribuita a un infarto, ha destato i sospetti degli inquirenti, che ora indagano su possibili testamenti falsi e su una serie di reati finanziari legati al patrimonio della famiglia Matacena.

Secondo gli investigatori, la Tropepi avrebbe orchestrato un piano criminale per impossessarsi dell’eredità di Matacena e della suocera, eliminandoli fisicamente. La donna è indagata per duplice omicidio, falsità in testamento, circonvenzione di incapace e altri reati. Anche altri familiari e collaboratori dell’ex parlamentare sono coinvolti nell’inchiesta, accusati di aver favorito la fuga di capitali e di aver tentato di occultare le tracce del presunto delitto.

Le autopsie sulle salme dei due deceduti, che si svolgeranno nei prossimi mesi, saranno fondamentali per accertare le cause della morte e per individuare eventuali tracce di sostanze tossiche. Gli inquirenti stanno inoltre analizzando i movimenti finanziari di Matacena e della sua famiglia, alla ricerca di eventuali trasferimenti di denaro verso conti esteri.

L’avvocato della Tropepi ha respinto le accuse, definendole mere supposizioni prive di fondamento. La donna, secondo il suo legale, è estranea ai fatti e confida nell’esito delle indagini













