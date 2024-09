La Roma esonera De Rossi, nei prossimi giorni il nome del nuovo tecnico: Allegri favorito

450 Visite

“L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.

Questa la nota del club che comunica il divorzio don Daniele De Rossi; il campione del mondo a Berlino 2006 sedeva sulla panchina giallorossa dallo scorso Gennaio quando era succeduto a José Mourinho.

Si tratta del primo esonero stagionale nel massimo campionato di calcio.

Iniziano già a circolare i primi nomi su chi potrebbe essere la nuova guida tecnica della Roma: il grande favorito che potrebbe addirittura avere già un accordo verbale con la proprietà è Massimiliano Allegri ma attenzione anche alle piste Sarri e ad un ritorno di Rudi Garcia













